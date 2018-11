Schianto, grave una donna Incidente sull’autostrada la ferita soccorsa in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Schianto in autostrada, una carambola da paura. Una donna di circa 40 anni, di cui non sono state rese note le generalità è rimasta gravemente ferita. Secondo una prima sommaria ricostruzione la donna era al volante della sua auto quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia autostradale, ha perso il controllo del mezzo rimanendo incastrata tra le lamiere. all’arrivo dei primi soccorritori le condizioni della donna sono apparse subito gravi anche per questo è stata allertata l’eliambulanza del soccorso regionale che l’ha caricata in e trasportata in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona.L’incidente si è verificato in autostrada, direzione nord tra il casello di Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche intorno alle 16.30. L’allarme è scattato subito. Sul posto è arrivata la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio con auto medica 118 e ambulanza, la polizia autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi, i Vigili del Fuoco di Fermo.