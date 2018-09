L'auto sbanda e si ribalta paura per due donne sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Due donne al volante seminano il panico sul lungomare. Sbandano, danneggiano un’auto in sosta, si catapultano con la Fiat Mini sulla quale viaggiano e per finire si schiantano contro una pianta della pineta. Tutto succede in pochi minuti. Le due donne all’interno della Mini, una quarantaquattrenne e una sessantottenne, percorrevano la strada costeggiando il polmone verde della cittadina rivierasca.Forse per distrazione o per una manovra azzardata, hanno impattato contro una Mercedes in sosta, l’auto colpita ha fatto da catapulta e la Fiat si è ribaltata. Danneggiata anche la staccionata in legno a recinzione della pineta, la Mini si è fermata solo davanti alla pianta. Per fortuna, le donne non hanno riportato gravi conseguenze. Poteva andare molto peggio, viste le condizioni della Cooper. Le due signore sono state soccorse dai sanitari, con l’auto medica 118 e l’ambulanza della Croce Verde. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia della polizia municipale.