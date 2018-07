Una donna travolta dal pulmino delle colonie estive, panico tra i bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Una donna è stata investita in via Asiago dal pulmino delle colonie estive di don Andrea. Panico tra i bambini. Una delle ragazze che li accompagnava ha accusato un malore. La donna con un trauma cranico è stata trasportata all'ospedale Torrette di Ancona dopo essere stata stabilizzata e imbarellata. È stata sempre cosciente anche se ha perso molto sangue. Sul posto l'automedica croce azzurra di Sant'Elpidio a Mare, l'ambulanza della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, carabinieri e polizia municipale. Il traffico è rimasto bloccato sulla statale. Le accompagnatrici dei bambini hanno dato prova di grande professionalità cercando di mantenere la calma in un contesto difficilissimo.