Scontro tra auto tre donne ferite, paura per una ragazza di 26 anni

PORTO SANT'ELPIDIO - Un botto violentissimo, le auto che dopo lo scontro carambolano per alcuni metri finendo a ridosso dell’isola di traffico. Tanta paura per l’impatto tra due auto in via 5 Cinque giornate, al quartiere San Filippo. Ben 6 le persone coinvolte nello scontro, 4 a bordo di una Mini Cooper eE due in una Fiat Punto.Inevitabile lo scontro tra i due mezzi, pesantemente danneggiati.Il rumore delle lamiere si è sentito distintamente in tutto il quartiere e sono stati decine i residenti, spaventati, che sono scesi in strada per accertarsi dell’accaduto. Sul posto sono arrivati i mezzi della Croce verde e l’automedica 118, due pattuglie dei vigili del fuoco e la polizia locale. A destare preoccupazione sono state in particolare le condizioni di una 26enne, A.L.P. le sue iniziali, residente in città, che viaggiava sul sedile passeggero insieme alla madre a bordo della Fiat.L’impatto con la Mini l’ha colpita proprio nella sua fiancata, sulle prime battute le sue condizioni sono parse serie e si è ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso ma dopo un primo riscontro, per fortuna, le condizioni non sono parse particolarmente preoccupanti, ed è stata trasportata all’ospedale Murri di Fermo. Medicata anche la signora al volante della vettura, per lei diverse contusioni. Al pronto soccorso è finita inoltre una ragazza che viaggiava a bordo della Mini Cooper, condotta da un giovane del posto. Ha riportato un taglio al capo, ma anche per lei nessuna lesione allarmante.