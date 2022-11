PORTO SANT’ELPIDIO - Cade dalla tettoia del garage e batte la testa per terra dopo un volo da due metri d’altezza. Non ha mai perso conoscenza ma preoccupano le condizioni dell’anziano di 76 anni che ieri pomeriggio, alle 15.30 per la precisione, ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente. Sul posto l’automedica del 118 e la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio ma è scattato subito anche l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona perché le condizioni dell’anziano sono state giudicate critiche. L’uomo era indaffarato in casa, l’incidente si è verificato in centro, in un’abitazione privata. Non si tratta quindi di incidente sul lavoro e difatti non sono scattati controlli particolari.



Il protocollo



Il personale medico e sanitario del pronto intervento è stato impegnato, il ferito è stato stabilizzato e ad Ancona si capirà di più sul suo stato di salute. L’elicottero è atterrato sullo spiazzo dell’ex Orfeo Serafini, a due passi dal centro cittadino. Incidenti domestici di questa natura sono frequenti.



La statistica



Sono infortuni che, secondo quanto riporta il ministero della Salute, colpiscono per il 70% dei casi pensionati e casalinghe, a seguire disabili e bambini fanno registrare casi di questo tipo. Spesso le cronache riportano le cadute dai tetti, come in questo caso, capitano a persone alle prese con lavori sulle coperture per la posa, la rimozione, o la manutenzione. Le cadute più frequenti in questi casi riguardano il cedimento delle tettoie sotto il peso del corpo della persona che nel passare sfonda e precipita. In questi casi, con il fai da te, non ci sono misure di prevenzione e in genere queste persone sono esperte in questo genere di lavori ma queste sono fatalità, basta perdere l’equilibrio mentre si cammina sul travetto per perdere il controllo della situazione.