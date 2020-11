Schianto al Borgo Marinaro con nove persone coinvolte, una donna al pronto soccorso

PORTO SANT'ELPIDIO - Brutto incidente stamattina in centro: quattro auto ammaccate e una donna caricata in barella e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo. Per i soccorsi è intervenuta la Croce Verde. La signora rimasta ferita non è grave. Le altre otto persone coinvolte illese. L’incidente si è verificato in via IV Novembre, al Borgo Marinaro. In base alle testimonianze dei diretti interessati, raccolte sul posto al momento del fatto, è andata così: la Citroen con a bordo quattro persone, due uomini e due donne, procedeva da sud verso nord in via IV Novembre mentre un’Audi con dentro cinque pakistani procedeva da ovest verso est e da via Dalmazia doveva imboccare via IV Novembre.

L’Audi aveva lo stop, forse si è fatta troppo avanti o forse non si è fermata, questo sarà la polizia a ricostruirlo, sta di fatto che la Citroen per evitare l’impatto con l’Audi si è fatta a destra, troppo, tanto da prendere in pieno una Kia nera che era parcheggiata sul lato destro di via IV Novembre. L’urto è stato violentissimo tanto che la Kia è stata spostata in avanti fino a venire schiacciata contro una pianta ed è stata pesantemente danneggiata sulla parte davanti che dietro. Una quarta auto parcheggiata sul lato sinistro di via IV Novembre è stata danneggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA