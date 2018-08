Tamponamento sull'A14 tre persone trasportate all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - La Croce Azzurra di Porto San Giorgio e quella Verde di Porto Sant’Elpidio sono intervenute, nel primo pomeriggio, per soccorrere tre persone ferite a seguito di un tamponamento a tre avvenuto sull’A14 poco prima del casello di Porto Sant’Elpidio. Fortunatamente i tre feriti non sono in gravi condizioni, pur essendo stati vittima di un triplo impatto tra auto. Illesi gli occupanti della prima vettura, soccorsi due di quelli della seconda e uno della terza. In questo caso, i tre feriti, sono stati condotti al pronto soccorso dell’Ospedale di Civitanova Marche. L’incidente è avvenuto nel tratto di autostrada interessato dai problemi della circolazione.