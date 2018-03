Si ribaltono con l'auto rubata quattro giovani stranieri finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO Denunciati per ricettazione quattro stranieri, di cui uno minorenne. Viaggiavano a bordo di un’auto risultata rubata. Brillante operazione della Polizia municipale e dei carabinieri. Negli uffici della municipale è arrivata una segnalazione di incidente. Una Volkswagen Golf era finita fuori strada a Cretarola sulla rotatoria all’incrocio con la strada Vecchia Porto. La Golf era stata abbandonata dai giovani che erano a bordo. I quattro si erano allontanati di corsa dalla vettura risultata rubata.Per loro sfortuna i fuggiaschi sono stati rintracciati e denunciati. Sono quattro giovani dell’Est, nazionalità serba e slava, nati in Italia e residenti nel Fermano. La municipale al comando del maggiore Luigi Gattafoni verificato che l’auto era rubata ha allertato i carabinieri e sono partite le ricerche. Hanno collaborato i militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Considerato l’incidente, le forze dell’ordine hanno telefonato all’ospedale più vicino e guarda caso i quattro ricercati, rimasti feriti nel sinistro, erano andati al nosocomio elpidiense per medicarsi. Sono stati rintracciati e condotti negli uffici della municipale a Porto Sant’Elpidio per i controlli. La Golf rubata è stata sequestrata e i quattro sono stati denunciati a piede libero.