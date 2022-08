Schianto tra un'auto e una moto a Porto Sant'Elpidio: intubato il centauro

PORTO SANT'ELPIDIO - Brutto incidente questa mattina in via Fonte di mare a Porto Sant'Elpidio: grave un motociclista, portato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette.

Lo schianto, tra una moto ed un'auto, è avvenuto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, intorno alle 8 di questa mattina. I soccorritori della Croce Verde hanno immediatamente allertato l'eliambulanza: il centuaro, in gravi condizioni, è stato intubato e portato all'ospedale regionale di Torrette.