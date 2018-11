Schianto tra auto all'incrocio, due persone ricoverate in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Sono finiti in ospedale in due dopo un duro scontro sulla Statale Adriatica che ha visto coinvolte tre auto, all’altezza dell’incrocio con via Elpidiense. L’intersezione della stazione è da sempre uno dei punti più insidiosi della viabilità cittadina, tanto che di recente l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre proprio a quell’altezza il primo T-red nel territorio comunale, per sanzionare gli indisciplinati alla guida che transitano col rosso.Protagonisti dell’impatto di ieri, intorno alle 11.30 del mattino, tre veicoli. Quello che ha riportato le conseguenze più serie era una Peugeot 106 che, proveniente da via Maddalena, stava tentando di attraversare la Ss16 per proseguire lungo via Elpidiense. Dalla parte opposta proveniva un furgone, mentre lungo la Statale, in direzione sud, stava passando una Bmw. Inevitabile lo schianto, che ha visto l’utilitaria finire contro i paletti che delimitano il marciapiede.Ferite nell’urto due persone, un uomo e una donna, soccorsi dai mezzi della Croce verde e dall’auto medica. Nessuno dei due per fortuna versa in gravi condizioni, sono stati trasportati all’ospedale Murri di Fermo. Ad effettuare i rilievi dell’incidente e ricostruire la dinamica gli agenti della polizia locale. Il traffico, in orario di punta, è rimasto rallentato durante le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.