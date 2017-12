Rifugiato travolto da un'auto mentre attraversa la strada in bici, ricoverato al Murri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Investito un rifugiato venticinquenne al Raccordo Villa Bonafede. Lo straniero, scuro di pelle, ha attraversato la strada alla fine della salita, in prossimità del centro che ospita i rifugiati, superata la zona industriale sud. Una strada poco illuminata. L’uomo che lo ha investito di nazionalità albanese si è fermato per prestare soccorso e ha detto di non aver visto il ciclista attraversare la strada nell’oscurità e di essersene accorto solo all’ultimo momento. Il rifugiato è stato trasportato all’ospedale per le cure ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.