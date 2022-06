Incendio durante i lavori per le scogliere emerse, scatta il piano sicurezza nell'area del residence

PORTO SANT’ELPIDIO - Incendio di sterpaglie in via Ravenna, pericolo per le abitazioni nella zona del residence, fortunatamente non ci sono feriti e l’allarme è presto rientrato per il tempestivo intervento della polizia municipale e dei vigili del fuoco arrivati da Fermo con l’autopompa serbatoio e la jeep in dotazione al corpo. Il fumo che si è levato nella zona all’estremo sud di Porto Sant’Elpidio, vicino al ponte di collegamento con Fermo e la foce del fiume Tenna ha messo in allarme tutta la zona per la nuvola che si era levata alta nel cielo e per l’odore acre si percepiva anche a distanza.



La ricostruzione

Sarebbe stata una motosega accesa e posizionata vicino all’erba, non ancora potata in quella zona, a sprigionare le fiamme che nella calura e il vento di ieri mattina si sono propagate in gran fretta. A potare l’erba ci penserà il Comune. Ad accendere l’attrezzo che ha provocato la scintilla e quindi il rogo è stato uno dei lavoratori impegnati in questi giorni a creare lo spazio per i massi per le scogliere emerse. C’è grande fermento per questi lavori che, come era stato promesso qualche settimana fa, prenderanno il via a breve, non si aspetterà l’autunno. Non ci sarebbe stato incendio se non ci fosse stata l’erba ma è questione di pochi giorni perché il Comune ha già fatto sapere che tra questa e la prossima settimana dovranno partire i lavori di sfalcio dell’erba in quella zona.



I timori

Purtroppo gli incendi di sterpaglie sono frequenti nel periodo estivo, torna l’allerta e tornano i divieti. Nei periodi di massima pericolosità, come questi, sono vietate le azioni considerate a rischio come accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, fumare e disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile.



Il servizio

Tutti i cittadini possono difendere il territorio in caso di incendio segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA