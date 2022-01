Luminarie in cortocircuito, commerciante sventa un incendio: l'allerta sulla via della movida

PORTO SANT’ELPIDIO - Fuoco in via Cesare Battisti martedì sera, di fronte alla sala parrocchiale. Intervengono i vigili del fuoco alle 23. Era un cortocircuito delle luminarie natalizie. Il ragazzo del kebab in piazza Garibaldi non ha perso tempo, ha preso l’estintore e ha spento le fiamme. I pompieri si sono trovati a cose fatte. Le luminarie sono state ripristinate subito, ieri mattina, presto, è tutto è tornato regolare.

Tutto faceva pensare a un gesto di qualche burlone, tra fuochi d’artificio e vandali vari in azione in centro anche di recente, si temeva l’azione di un piromane, tanto che si erano fiondati sul posto gli agenti della polizia municipale e il comandante Luigi Gattafoni è stato fino a mezzanotte a controllare con i vigili del fuoco. Ma sull’accidentalità del fuoco non ci sono dubbi. Si è trovato sul posto anche l’assessore alla Sicurezza Vitaliano Romitelli. «Un episodio - dice - che attesta la tempestività d’intervento delle nostre forze di polizia, sempre pronte, stanno sul pezzo». Per quanto riguarda la parrocchia non ci sono stati danni.

