Incendio al Ferro di cavallo evacuati alcuni appartamenti. Tanta paura

PORTO SANT'ELPIDIO - Incendio al Ferro di cavallo dove sono andate a fuoco le cantine. Evacuati alcuni appartamenti. Subito dopo l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo che hanno fatto irruzione nei locali con una motosega. Il rogo è divampato nell'aula est del condominio Mare in via Faleria, di fronte al camping Le Mimose. Sul posto anche l'amministratore di condominio Mattia Rinaldi. È l'unica parte della piazza che sfugge alla sorveglianza della telecamera messa di recente. Allarme tra i residenti scebsi in strada. Avviate le indagini per capire le cause del rogo.

Lunedì 28 Gennaio 2019, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2019 12:15