A fuoco locale abbandonato da anni rifugio di barboni e sbandati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Notano del fumo fuoriuscire dal locale di un negozio in disuso e ormai da anni rifugio di senzatetto e lanciano l’allarme. Nel corso della mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti in città per domare le fiamme e circoscrivere il fuoco divampato da alcuni cartoni abbandonati. I pompieri indagano sulle cause dell’incendio.