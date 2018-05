Elettrodomestici a fuoco nel garage, paura in una palazzina del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Due elettrodomestici a fuoco in un garage del centro. Una lavatrice e un’asciugatrice carbonizzate. All'improvviso si è sentito uno scoppio e si è visto uscire del fumo da un locale al piano terra di un’abitazione del borgo marinaro. Il pronto intervento di due elpidiensi ha scongiurato il peggio. I due si sono attivati senza pensarci troppo su.Conseguenza: nessun ferito, danni da fumo alle pareti in garage, elettrodomestici da buttare, tanta paura ma l’operazione di contenimento guai è riuscita. Non sono stati intaccati i locali del primo e secondo piano, il materiale accatastato in magazzino si è salvato in larga misura, biciclette e rotoli di carta igienica compresi. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Fermo che hanno concluso le operazioni di spegnimento e messo il garage in sicurezza in un quarto d’ora, poi hanno controllato i piani alti dell’abitazione. Tutto regolare nella casa di via Principe Umberto, a un passo da piazza Garibaldi.