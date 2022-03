Scoppia l'incendio in cucina, paura nella palazzina: scappano tutti, salvati anche i gatti

PORTO SANT'ELPIDIO - Paura questa notte per un incendio scoppiato poco prima delle 4 al primo piano di una palazzina in via Ippolito Nievo a Porto Sant'Elpidio. Ai vigili del Fuoco sono servite un paio d'ore per avere ragione delle fiamme, probabilmente innescate da un corto circuito in cucina. Grande paura, ma, per fortuna, nessuna conseguenza per le persone: gli abitanti dell'appartamento sono riusciti a portare in salvo anche i loro due gatti.

