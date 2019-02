Scoppia l'incendio nel condominio: indagato il proprietario del garage

di Sonia Amaolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Clamoroso il risultato delle indagini di carabinieri e vigili del fuoco sull’, ala est del condominio di via Faleria, lunedì mattina. Denunciato il proprietario del garage che non ha convinto gli investigatori ed è stato subito indagato. Una coltre di fumo nero intorno alle 10.30 lunedì mattina aveva messo in allarme tutto il palazzo di fronte al camping Le Mimose e una ventina di condomini, tra proprietari di appartamenti e persone in affitto, erano stati costretti a evacuare. Abituati a episodi del genere tra incendi di cassonetti, di appartamenti e locali al piano terra, i residenti del palazzo erano tutti allarmati.