Scoppia un incendio, salvata un'anziana rimasta bloccata in casa: «Speriamo bene per i gatti»

PORTO SANT'ELPIDIO - Va a fuoco la cucina di una casa in via Palestro a Porto sant'Elpidio, il fumo esce dallo sbocco del camino sul tetto e la proprietaria chiama il 115. È accaduto a pochi minuti alle 11. Piombano i Vigili del Fuoco con 4 mezzi, due squadre, da Fermo e Civitanova. I secondi se ne vanno subito e i primi restano, la situazione è sotto controllo.

Una donna anziana, madre della proprietaria, non riesce ad uscire, ha problemi di deambulazione e il nipote le resta affianco per proteggerla. Non ci sono feriti né intossicati. L'incendio è partita dal camino. La signora si è preoccupata per i gatti «speriamo siano riusciti a svignarsela per tempo»

