Vasto incendio nei campi, scatta l'allarme sul Raccordo Pinturetta. Sul posto vigili del fuoco e Rangers

PORTO SANT'ELPIDIO - Vasto incendio ieri mattina alle 8 in aperta campagna in territorio di Porto Sant’Elpidio, l’arrivo dei vigili del fuoco di Fermo ha evitato il peggio. Le fiamme si sono sprigionate in via Raccordo Pinturetta e per fortuna la proprietà aveva finito di mietere.

Del caso si sono occupati i Rangers d’Italia che hanno la sede in via Del Palo e che si sono attivati nell’immediato, hanno allertato i pompieri che sono intervenuti in pochi minuti e così si è salvato il campo del vicino che ringrazia i volontari dell’associazione sempre molto attiva nel circondario. La grande ondata di caldo di questi giorni, che ancora non accenna a diminuire, fa scattare l’allerta incendi in anticipo rispetto agli anni precedenti. Si segnalano numerosi roghi all’inizio dell’estate, le squadre dei vigili del fuoco sono costretti a turni estenuanti.

