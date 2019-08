L'auto si incendia: mamma agguanta il figlio e salta fuori dal mezzo in fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Auto a fuoco sulla rotatoria tra la statale e via Canada. Mancava poco alle 11, quando la Bmw 218 diesel, praticamente nuova, si è incendiata. Al volante c'era una mamma di Matelica, in viaggio con il figlioletto di sei anni.La donna appena ha visto il fumo uscire dal cofano la donna ha subito fermato la vettura a bordo strada ed è uscita con in braccio il bambino. Entrambi illesi, neanche un graffio. Il piccolo si è subito ripreso subito dallo spavento, la mamma è rimasta molto scossa.Tremava come una foglia ma ha avuto la prontezza di spirito di vuotare l’abitacolo e salvare i giocattoli del piccolo e oggetti da spiaggia. A innescare l’incendio è stato il surriscaldamento dell’impianto elettrico. Tempestivo è stato l’intervento di Vigili del fuoco, polizia municipale e volante della Questura.