Auto in fiamme sull'autostrada A14 Il conducente scappa a piedi

PORTO SANT'ELPIDIO - Una Fiat 500 finisce contro un camion e prende fuoco in autostrada. E’ successo questa mattina poco prima delle 8. L’uomo a bordo dell’utilitaria scappa a piedi prendendo per le campagne. E’ partita la caccia all’uomo della polizia autostradale con al comando Roberto Testa. L’auto non risulta rubata e dunque non si capisce il perché della fuga dell’automobilista.Tutte le ipotesi sono aperte, potrebbe addirittura trattarsi di una persona sotto l’effetto di alcol o sostanze. Immediatamente dopo l’incidente sono intervenute due pattuglie della polizia autostradale e subito dopo i Vigili del Fuoco. Lo scontro si è verificato sulla corsia sud in prossimità del casello autostradale tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.I pompieri sono stati chiamati ad intervenire per spegnere le fiamme che hanno avvolto la Fiat 500 ultimo modello, accostata al margine della carreggiata autostradale.