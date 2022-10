PORTO SANT’ELPIDIO - Grande successo per la Happy Run Trio 35° Trofeo Città di Porto Sant’Elpidio. L’evento podistico più atteso dell’autunno ha movimentato la domenica in piazza Garibaldi con la manifestazione sportiva organizzata dall’Atletica Porto Sant’Elpidio. Gara nazionale di 10 km, passeggiata Familiy Run e corsa sui tacchi a spillo. Finalmente si è tornati a correre in riva al mare, e a divertirsi. Nel 2020 l’Happy Run si era dovuta stoppare, come tutte le altre manifestazioni in periodo di pandemia, l’anno scorso si è tornati in pista, gradualmente, e ieri è stato un ritorno al top. Anche se c’erano altre due manifestazioni importanti in contemporanea, la Happy Run ha dato delle belle soddisfazioni in termini di presenza di pubblico e sul piano logistico organizzativo.



Il meteo



La giornata di sole ha contribuito al successo di un’iniziativa che abbraccia un mondo attorno agli ideali dello sport, la tradizione, la solidarietà, la competizione, il divertimento all’aria aperta, la promozione del territorio e la valorizzazione delle realtà che sostengono l’iniziativa, con competizioni accessibili a tutti. La gara competitiva dei 10 km, la passeggiata di 4km per famiglie con bambini, perfino gli amici a quattro zampe, infine la corsa più curiosa, stravagante, originale, quella dei 100 metri sui tacchi a spillo, con le donne in fuga su scarpe non proprio comode. L’anno scorso si era potuta organizzare solo la gara nazionale podistica competitiva sui 10km, sempre valida per il Campionato regionale Master sia maschile che femminile, quest’anno è ripartito tutto e la vittoria della 10 km è andata a tre atleti dello stesso Club: Atletica Civitanova.

Chi ha vinto

A vincere è stato un ragazzo che proprio ieri ha festeggiato il 17° compleanno: Jacopo Sanginesi, al 2° posto si è posizionato Angelo Amoroso, al 3° Cristiano Porfiri. Erano 332 atleti, arrivati anche da Pisa, Bologna, Chieti, Sondrio. Partenza in piazza Garibaldi, percorso verso nord sul lungomare, pineta via Canada e ritorno alla base con passaggio per il Viale della Vittoria. Per la passeggiata c’erano più di 600 persone in pista. Alla corsa sui tacchi a spillo hanno partecipato una decina di donne e ha vinto una bella signora di Sant’Elpidio a Mare, in corsa su tacco 70: Clara Corvaro. «La nostra è stata la gara più partecipata nelle Marche – dice il presidente dell’Atletica, Sante Isidori – il sacrificio è stato tanto per organizzare un evento del genere ma siamo ripartiti alla grande. Siamo nel calendario nazionale e stiamo lavorando per prendere il Campionato Italiano di 10 km. Ringrazio tutti i nostri sponsor che ci sostengono e che credono nel nostro evento». Sul palco per le premiazioni anche l’assessore alla Sicurezza Vitaliano Romitelli.