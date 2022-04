La pagina Facebook del sindaco sotto attacco hacker. Franchellucci: «Indaga la polizia postale»

PORTO SANT’ELPIDIO - Account Facebook del sindaco hackerato. A lanciare l’allarme è lo stesso Nazareno Franchellucci. Da ieri compaiono sul suo profilo istituzionale videogiochi ma non è lui a postarli. Lui non ha più il controllo del profilo dal 31 marzo. L’hacker ha modificato le sue impostazioni di accesso, violando l’account. Franchellucci ha segnalato il problema a Facebook e alla polizia postale, che indaga, ma il problema non si è ancora risolto.



La multa

La violazione dell’account è un reato punibile con multe da 12mila euro e 5 anni di carcere ma finora il colosso del web Zuckerberg non è riuscito a individuare questi criminali. E possiede anche WhatsApp ed Instagram. Le falle di un social network troppo potente e con un numero di utenti impressionante si evidenziano nella loro tragicità. Non possono non allarmare i profili rubati, come nel caso del sindaco, costretto a far sapere che «dal 31 marzo non controllo più le mie pagine Facebook, migliaia di utenti hanno lo stesso problema, mi hanno cambiato le chiavi di sicurezza, cellulare, mail. Ho perso la gestione del profilo. I video sono la conseguenza di quanto accaduto il 31 marzo. Stiamo cercando di risolvere prima possibile».

