Rimpasto in giunta, entrano Traini e la Canzonetta: «Sì, era il momento di cambiare». Ma c'è già maretta

PORTO SANT’ELPIDIO - Un ingresso in giunta scontato, quello del presidente delle Farmacie Marco Traini. Dimessosi dalla carica per vestire i panni dell’assessore. A lui Politiche sociali, Volontariato, Digitale, Semplificazione, Partecipate e il Bilancio strappato all’assessore Emanuela Ferracuti, che mantiene Turismo, Sport, le Pari opportunità (nonostante sia in contrasto con la Commissione), Cultura, Istruzione e Scuola, Politiche giovanili. In pratica le deleghe di Luca Piermartiri, il grande assente. Spazzato via con un colpo di spugna, rimpiazzato dalla segretaria del Pd Patrizia Canzonetta. Tra i due non è scorso mai buon sangue, lui è stato tra i più votati del Pd alle ultime amministrative. Qualcosa si è rotto all’interno del gruppo dem.



I presenti

La photo opportunity rimanda un quadro di famiglia con Daniele Stacchietti e Vitaliano Romitelli (i due assessori più di peso in giunta per risultato elettorale) con il sorriso tirato. La sintonia sembra esserci solo all’interno del cerchio magico del sindaco, da un lato Ferracuti, dall’altro Canzonetta che prende deleghe di peso: Commercio, Attività produttive, Lavoro, Rapporti con i quartieri, Eventi. Il sindaco Nazareno Franchellucci mantiene i Lavori pubblici, Patrimonio e infrastrutture, Sanità, Grandi opere, Comunicazione istituzionale. Al suo vice restano Urbanistica, Ambiente, Difesa della costa, Mobilità e Trasporto. Romitelli, come Stacchietti, passa indenne il guado e mantiene Sicurezza, Polizia locale, Personale, Partecipazione e nuova cittadinanza. Uscita ieri mattina la composizione della nuova giunta, sono andati in tilt i telefonini per Canzonetta, l’assessore che non ti aspetti. Ma era da prevedersi. Ultimamente compariva sempre al posto di Piermartiri. Non sono state tutte rose e fiori tra lei e il sindaco ma, in vista dell’ultimo miglio, l’ha voluta con sé. «Dallo scorso settembre ho avviato una riflessione sulla possibilità di una revisione della giunta - dice il primo cittadino - prevedevo d’inserire in squadra personalità esterne non tenendo conto di particolari equilibri di maggioranza». La personalità esterna da inserire (i maligni dicono che l’abbia cercata invano) «per quanto brava e capace avrebbe impiegato tempo prima d’integrarsi» avverte Franchellucci. Così la scelta è ricaduta sulle due new entry «che hanno la mia stima e fiducia, garantiscono l’operatività e mantengono gli equilibri della maggioranza». Lei rimpiazza un Pd e lui una civica, l’ex assessore Elena Amurri. Il sindaco ringrazia Piermartiri a fine discorso. Dice che va rispettata la parità di genere in giunta. Usa la metafora calcistica per evidenziare «quando un allenatore sostituisce un giocatore non è perché questo non sia capace ma è perché l’allenatore crede che la squadra abbia bisogno di elementi in campo che possano dare un altro tipo di supporto in quel particolare momento della partita». Il sindaco è convinto che l’assessore abbia tante possibilità di giocarsela in futuro la partita, data la giovane età e l’esperienza maturata.

