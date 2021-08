La giunta allarga l'orizzonte: «Non solo cinema nella sala Giometti». Ecco cosa può succedere

PORTO SANT’ELPIDIO - In occasione della riapertura del cinema Giometti l’amministrazione ha incontrato il direttore commerciale e tecnico Massimiliano Giometti per discutere di eventuali future collaborazioni con il terzo gruppo più importante in ambito nazionale che gestisce ben 12 Multisale in Toscana, Emilia Romagna e Marche per un totale di 87 schermi e 18,700 posti.

La riapertura vedrà una promozione (ingresso a 6,50 euro) valida fino al 8 settembre. Il sindaco Franchellucci e l’assessore Patrizia Canzonetta hanno incontrato il direttore per parlare della nuova vita della struttura e di future collaborazioni con le attività commerciali della città e le realtà associative al fine di offrire nuove e diverse occasioni di vivere il cinema. Non solo film, dunque, ma anche serate evento con apericena, offerte speciali, iniziative socio-culturali.

«La riapertura del cinema - dice il sindaco rappresenta un’occasione di riqualificazione di una parte della città, non solo per quanto concerne il decoro urbano ma soprattutto in termini di offerta per lo svago ed il divertimento durante il tempo libero. Un luogo non solo deputato alla presentazione dei nuovi film ma anche uno spazio polifunzionale in cui poter esprimere interessi, hobby e passioni grazie alle future collaborazioni con le attività del territorio e le associazioni». «Sarà mia premura – aggiunge l’assessore Canzonetta – fare da très d’union con il settore del commercio per creare nuove sinergie da cui possano nascere nuove forme di collaborazione che rappresentano anche un’offerta a 360° gradi per il tempo libero. Un luogo alternativo, aperto alla cittadinanza e alle associazioni di quartiere in cui organizzare manifestazioni ed eventi».

L’inaugurazione del cinema verrà programmata successivamente in quanto è intenzione della direzione dotare la struttura della nuova sala chiamata “G-plus” con poltrone a due braccioli e tavolini illuminati che rispettano le nuove distanze dettate dalle normative anti-Covid.

