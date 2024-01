Giovane muore in un giardino di Porto Sant'Elpidio: giallo sul decesso

PORTO SANT'ELPIDIO - Quando sono arrivati i soccorsi per il giovane non c'era più nulla da fare. E' morto in un giardino pubblico di Porto Sant'Elpidio, nonostante il prodigarsi dei sanitari: il dramma si è consumato nelle scorse ore a Porto Sant'Elpidio dove è scattata la richiesta di aiuto per un ragazzo esanime in uno dei giardini della città. Una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde: tutte da chiarire le cause della morte.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++