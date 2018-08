Giovane dà in escandescenze arrivano i carabinieri e lo portano in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ha dato in escandescenze ed è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. E' successo nel quartiere San Filippo dove un giovane ha iniziato a dare i numeri tanto da creare allarme. E' stato quindi dato l'allarme e sul posto sono subito arrivati due pattuglie di carabinieri di Fermo e Porto Sant'Elpidio, un'auto medica del 118 e l'ambulanza della Croce Verde. Il giovane è stato convinto a salire in una ambulanza ed è stato portato all'ospedale di Fermo dove è stato preso in cura dai sanitari.