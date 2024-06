Sant'Elpidio a Mare, fugge e abbandona il giubbino con la cocaina: pusher preso grazie ai video

SANT'ELPIDIO A MARE - Fugge e abbandona il giubbino con la cocaina: pusher preso grazie ai videoi militari. È solo uno dei risultati della campagna contro lo spaccio attuata dai carabinieri del Fermano, che ha visto anche diversi giovani segnalati come assuntori.

A Sant’Elpidio a Mare i Carabinieri hanno poi identificato un presunto spacciatore, grazie anche all’analisi dei sistemi di video sorveglianza, denunciando per spaccio un 24enne marocchino che qualche giorno prima, nel corso di mirati controlli, alla vista dei militari si era dato alla fuga abbandonando un giubbino nel quale vennero rinvenuti circa 30 grammi di cocaina, confezionata in involucri termosaldati.

Sohaib, l’Appello è stato fissato al 26 giugno: l’estradizione dopo il processo

I segnalati

I carabinieri della Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio hanno segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti, un 30enne maceratese, sottoposto a controllo in Fermo e trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.

A Porto Sant’Elidio, i militari hanno segnalato invece un giovane 20enne, controllato alla guida della propria autovettura, ed in possesso di alcuni grammi di hashish. Sempre i militari della Stazione di Porto San Giorgio hanno segnalato un 36enne italiano trovato in possesso di cocaina, mentre a Sant’Elpidio a Mare i Carabinieri hanno segnalato un 20enne di Monte Urano controllato alla guida della sua autovettura e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.