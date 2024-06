PORTO SANT’ELPIDIO Sarà che in tutto sono dieci fratelli e fin da piccola si è abituata a lottare e impegnarsi per raggiungere gli obiettivi. Sarà che il mondo della sanità è complicato, non ci sono orari né limiti agli spostamenti e certi impegni si danno quasi per scontati. Ma la dottoressa Gioia Renzi, quel riconoscimento nemmeno se l’aspettava. «Sì - commenta -: il prefetto Edoardo D’Alascio ha detto quanto sia decisiva la spinta e la solidarietà verso il prossimo, senza riserve e senza paure. Io sono d’accordo».

La cerimonia

Come abbiamo riferito ieri, la dottoressa di Porto Sant’Elpidio è fra i sette nuovi cavalieri della Repubblica del Fermano. La consegna delle onorificenze è avvenuta in Prefettura in occasione della Festa del 2 Giugno. Ci sono, come spesso avviene, carabinieri, poliziotti e finanzieri. C’è un’altra donna, la capo di gabinetto della stessa Prefettura Monica Vaccaro, premiata per la gestione della crisi umanitaria legata ai profughi ucraini quando lavorava a Rimini. E c’è lei, in prima linea come direttrice sanitaria alla Residenza Valdaso Anni Azzurri in territorio di Campofilone. Il suo lavoro anche a Villa Pini di Civitanova. La struttura sulla Valdaso fa parte del gruppo Santo Stefano Kos: aperta per dare una risposta alle cure degli anziani, era diventata un fortino durante l’emergenza Covid.

«Un’esperienza - racconta - davvero importante, anche perché ha mostrato come sia utile la collaborazione fra pubblico e privato in questi casi. Era un momento drammatico, non c’erano posti letto, e noi ci siamo messi al servizio». Erano i primi di aprile del 2020. «Ma voglio dire che si tratta di un successo di tutto il gruppo. La struttura è stata riorganizzata in due reparti, uno in collaborazione con la Regione per gestire l’emergenza Covid, un altro per le altre patologie». Ora la dottoressa lavora per Villa Fastiggi a Pesaro e al Centro Venerabile Marcucci di Ascoli, sempre del gruppo Santo Stefano, ma non dimentica l’esperienza durante la pandemia. «Venivano pazienti - sottolinea - anche da fuori provincia: Pesaro, Urbino, Macerata, San Benedetto. Chi ha lavorato si è sentito coinvolto in un progetto. E’ stato un momento brutto, ovviamente, ma anche bello dal punto di vista della fratellanza. E ora per me è un onore ricevere questo riconoscimento».

La famiglia

Lei è la terza di dieci figli, cinque maschi e altrettante femmine. «Siamo abituati a lavorare, se fai l’Università devi studiare ed essere bravo, ottenere qualcosa solo se te lo meriti. E sono orgogliosa di essere di Porto Sant’Elpidio». Ricorda ancora tante storie vissute durante la pandemia, «l’anziano di 90 anni che ha lottato come un leone, la ragazza straniera che aveva un tumore e due bambini, che purtroppo non ce l’ha fatta. Nei primi tempi sembrava una peste, in tutto abbiamo seguito quasi 2mila pazienti. E anche il nostro lavoro dedicato alla riabilitazione ci è stato d’aiuto per affrontare l’emergenza».