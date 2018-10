Happy Run, corsa sui tacchi a spillo, scarpe irregolari Niente podio, tante polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Un record di presenze e spettacolarità. A passo di corsa 1.300 persone per l’Happy Run 32^ edizione, 469 podisti alla 10 chilometri valida per il Gran Prix Marche Master 2018. In gara nella 400 metri bambini da 6 a 11 anni, nella mille metri ragazzi tra 12 e 17 anni, c’era la passeggiata per famiglie 3,5 chilometri e non poteva mancare l’evento di punta per singolarità: la cento metri su tacchi a spillo. C’è scappata pure la mezza baruffa tra donne in piazza Garibaldi proprio per colpa dei tacchi. C’erano marchigiani, umbri, abruzzesi, romagnoli a correre. Il percorso ha toccato lungomare e vie del centro, borgo marinaro. L’Asd Atletica 1984 si è superata quest’anno, con una manifestazione a misura di famiglia.A vincere la gara podistica competitiva per la categoria maschile è stato Dario Santoro della società Caivano Runners. Al secondo posto Stefano Massimi della Stamura Ancona, terzo Andrea Falasca Zamponi dell’Atletica Recanati.A vincere per la categoria femminile Ilaria Sabbatini dell’Atletica Avis Macerata, seconda Azzurra Ilari dell’Atletica Amatori Osimo e terza Denise Tappatà della Stamura Ancona.Avvincente la corsa tra otto donne su tacchi a spillo, l’arrivo ha riservato sorprese. Con uno stacco sulle altre ha tagliato per prima il traguardo la jesina Tiziana Fiordelmondo. Bellissime le sue scarpe anni ‘30 ma i tacchi non erano abbastanza alti e soprattutto non erano a spillo. E’ stata giudicata vincitrice la seconda arrivata, Andreea Cosoiu di Civitanova, una vittoria meritata la sua.Sante Isidori e Bruno Brasili, presidente e presidente onorario dell’Atletica 1984 sono soddisfatti: «è stato un record» dicono. Per la 400 metri esordienti, vincitori Davide Kutrov 11 anni dell’Atletica Senigallia e Lucia Petrini 10 anni dell’Atletica Elpidiense Avis Aido. Per la mille metri vincitori Federico Pietracci 13 anni dell’Atletica Elpidiense Avis Aido e Veronica Faggioli 15 anni dell’Atletica Ama Civitanova.