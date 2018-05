Cercasi gallo scappato dal pollaio dopo la festa Due quartieri in ansia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - A.a.a. cercasi gallo da riportare nel pollaio, le galline lo aspettano. E’ sparito alle due di notte, finita la festa del lavoro. Il gallo dei quartieri Centro e Fonte di Mare del gruppo di cui facevano parte gli animali da cortile, in particolare conigli e polli, è uscito dal recinto allestito alla Quadrata sul lungomare, spazio per la festa del Primo Maggio. Il gallo, annoiato o infastidito dal frastuono, di notte, mentre tutti lavoravano per smontare panche, tavoli e recinzioni, è uscito senza dare nell’occhio e ha fatto perdere le tracce. E’ stato visto il giorno dopo e i giorni a seguire mentre passeggiava tra l’erba del lungomare nord. L’ultimo avvistamento in prossimità della pineta forse in cerca di tranquillità. Perché anche i galli hanno bisogno di silenzio per cantare la mattina presto e dare la sveglia. Resta il fatto che ad oggi due quartieri sono in allarme ed è partita la caccia al recupero del pennuto anche via social. Anche i galli si stressano e hanno bisogno di un po’ di relax, chissà. Intanto la questione genera ansia, il presidente dell’associazione di quartiere Centro Fabio Stortini lancia l’appello: «Da più parti segnalano la presenza di un gallo sui prati del lungomare vicino la pineta. Se riuscite a riprenderlo, sappiate che il gallo è nostro e le galline rimaste sole lo rimpiangono».