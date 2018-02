Ladri vandali in azione all'ufficio turismo Tutto a soqquadro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ladri vandali nell’ufficio turismo della Torre dell’Orologio. Non ci sono soldi da cercare tra quelle stanze tanto che in molti si chiedono cosa cercassero i balordi nelle stanze che l’assessore Milena Sebastiani condivide con la Pro Loco, il Centro Anziani e i Bersaglieri. Possibile che una banda, sempre la stessa, dopo aver visitato quasi tutti i negozi del Centro, per noia o per curiosità sia andata a parare lì, un palazzo pieno solo di depliant, brochure, scartoffie smistate e buttate per aria alla rinfusa. Nel grande caos che si è generato c’è voluta una giornata di lavoro ieri per sistemare. Restano cinque/sei porte sfondate e la serratura di una finestra scardinata col piede di porco. E restano pedate di fango su porte, pareti e pavimento. I balordi possono essersi introdotti a qualsiasi ora della notte o all’alba, comunque prima delle 8, quando ha fatto il suo ingresso l’impiegata. Non sono entrati dal piano terra né dal primo piano. Hanno mirato più in alto, sono passati dal secondo piano, lato nord. Hanno utilizzato due panche di legno per arrampicarsi dall’esterno fino alla finestra a cinque/sei metri d’altezza e una volta dentro si sono fermati un’oretta almeno, diversamente non si spiega quel casino. Hanno aperto cassetti e ante degli armadi, hanno rovistato tra gli scaffali e messo le mani ovunque. Hanno squarciato tutte le porte chiuse per entrare. «Certi fenomeni trovano terreno fertile in situazioni di degrado – dice il M5S - il tessuto economico e sociale si è impoverito e la criminalità ringrazia per l’oasi di pace. C’è da chiedersi quali siano le responsabilità della politica locale rispetto a questi fenomeni. Pesa il non aver intrapreso politiche che potessero rappresentare un’alternativa al degrado. Resta il goffo tentativo del portale del sindaco per far parlare di sé in campagna elettorale».