Ladri specialisti in azione sparite tutte e quattro le gomme dell’auto

PORTO SANT’ELPIDIO Brutta sorpresa per una ragazza di ritorno dalle vacanze per Capodanno. Aveva parcheggiato l’auto in via San Francesco di fianco alla stazione il 30 dicembre e quando è tornata a riprendere la vettura ha dovuto far ricorso al meccanico. Tutte e quattro le ruote della sua Alfa Romeo erano sparite. Un danno di oltre mille euro. Ieri la ragazza ha riparato il guasto, la vettura è stata sollevata da terra con il crick e sono state rimesse le ruote.Dev’essere stata opera di professionisti che hanno fatto un lavoretto veloce e pulito. Hanno agito indisturbati, miravano ai cerchi in lega. «Non mi preoccupo tanto del costo della gomme quanto del costo dei cerchi in lega – dice la ragazza – potrebbero essere rivenduti a 500/600 euro quelli rubati ma a comprarli nuovi mi costerà di più». La giovane dice che il furto si è verificato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. La vettura è rimasta sollevata per giorni ed è stato danneggiato il sotto-auto perché per sollevarla è stato utilizzato un palo di ferro. «Non è la prima volta che in quel parcheggio accadano episodi del genere – spiega un residente – il comune dovrebbe mettere le telecamere sopra i garage dei vigili urbani”. La vittima del furto è provata, non poteva immaginare che in centro, di fianco alla stazione di polizia, in un parcheggio sempre ben frequentato, i ladri potessero agire indisturbati.