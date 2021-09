Furto record di vestiti: due donne arrestate con 5mila euro di refurtiva

PORTO SANT’ELPIDIO - Si è conclusa a Campiglione la caccia a due ladre in azione in provincia. Il blitz del Radiomobile con l’arresto di due donne per furto aggravato e ricettazione di numerosi capi di abbigliamento trafugati all’interno di alcuni negozi.

L’altro pomeriggio, durante un appostamento nei pressi del centro commerciale Girasole, i carabinieri hanno notato le due donne, accompagnate da due ragazzi e da due bambini, che spingevano un carrello ricolmo di buste per la spesa.

La provenienza

Le due (una di 36 e l’altra di 39 anni, residenti in provincia di Pescara) non avevano gli scontrini. Inoltre nell’auto sono stati trovati diversi strumenti per lo scasso e alcune placche antitaccheggio forzate e manomesse. In tutto i carabinieri hanno trovato ben 120 capi tra cui jeans, felpe, capi di intimo donna, magliette, berrettini, trucchi, giochi per playstation, scarpe e altra merce, per un valore di circa 5mila euro. Circa 40 capi di abbigliamento erano stati rubati poco prima da due negozi del Girasole. Verifiche sono in corso sugli altri abiti. Le due donne sono state arrestate e indagate anche per ricettazione per aver ricevuto gli altri capi di abbigliamento, provento di furto, a danno di altri negozi. Ieri il gip ha convalidato gli arresti con l’obbligo di dimora per le due donne nel Comune di residenza. Scattato anche il rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in provincia per tre anni.

