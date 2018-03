Furto di rame nel capannone Nel mirino finisce l'ex azienda Lorenzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Furto di rame nel capannone dismesso dell’ex azienda Gianmarco Lorenzi in via della Tecnologia, la zona del parcheggio della rotatoria vicino al casello autostradale. I ladri nella notte hanno scassinato la serratura e si sono introdotti nell’opificio, hanno preso tutto il rame che hanno trovato, praticamente parte dell’impianto elettrico e si sono dati alla fuga. I curatori dell’immobile hanno presentato la denuncia ai carabinieri. Indagano i militari dell’Arma e le investigazioni si stanno concentrando su una comitiva nomade che fino a ieri occupava lo stradino di fianco al parcheggio in via della Tecnologia, praticamente di fronte al capannone depredato.I nomadi sono stati allontanati dai carabinieri che non possono intervenire prima delle 48 ore nelle quali le soste in aree pubbliche sono regolari. Nomadi che si sono spostati a Lido Tre Archi.