Furto alla pizzeria Rosmarino misero il bottino ma tanti danni al locale

PORTO SANT'ELPIDIO Furto con spaccata alla pizzeria Rosmarino di Marco Menconi, in via Trentino. A giudicare dai danni è opera di sbandati. Spaccata la cassa per rubare spiccioli: un bottino di 70 euro ma tanti danni al locale. Con il piede di porco è stata scardinata la serratura della porta ma prima c’era stato il tentativo di entrare dal finestrone del locale in piazza Wojtyla, di fronte la chiesa di Marina Picena.«L’illuminazione è carente – lamentano i residenti – e il lato più vicino alla ferrovia è frequentato da tossicodipendenti». Menconi ha preso atto dell’accaduto quando ha aperto il negozio. Una panca era accostata alla porta, sopra si vedevano ancora le impronte delle scarpe. Era dunque stata utilizzata per arrampicarsi fino al finestrone ma l’operazione non è riuscita. Quindi è stata danneggiata la porta. Oltre ai contanti è sparito un modem . I residenti lamentano pochi controlli ma va detto che i carabinieri li hanno intensificati in queste settimane con pattugliamenti da nord a sud sul lungomare, sulla statale e nelle vie interne.