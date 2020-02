Il benvenuto dei ladri: ripulito il negozio di prodotti biologici appena inaugurato

PORTO SANT'ELPIDIO - Furto al negozio di prodotti biologici alla Faleriense di Porto Sant’Elpidio, nella notte i ladri hanno agito a colpo sicuro, hanno forzato la porta e hanno spolverato tutto, o meglio, hanno rubato i prodotti più costosi tra creme e altri generi di natura biologica. Disperati i titolari che avevano inaugurato il locale da poco, lui italiano lei marocchina.

Preoccupa il fatto che il furto si sia potuto verificato a poche settimane dall’apertura. Sono molto preoccupati i titolari. I ladri, si presume più d’uno che fossero in azione, hanno portato via contanti che erano nella cassa, il computer nuovo dove era tutto registrato e parecchio materiale. Ancora da quantificare il bottino. Potrebbe essersi trattato di un furto su commissione. Ieri si è sparsa subito la voce e c’è stata l’allerta nella via, dopo i fatti che erano accaduti al bar Blasco. Anche se questo raid non ha niente a che fare con quell’episodio, la rissa tra bande rivali. Ieri mattina è arrivata sul posto la scientifica della questura e le indagini sono andate avanti per parecchio tempo.

