Ladri a segno al negozio "La moda con amore" Spariti soldi e vestiti

PORTO SANT'ELPIDIO - Ladri a segno nel negozio di abbigliamento "La Moda con Amore" in via Faleria. Dopo aver forzato una porta del negozio, i banditi sono entrati ed hanno rubato vestiti, registratore di cassa ma anche occhiali, anelli, bigiotteria, un computer portatile e un telefono. Disattivato il sistema di videosorveglianza. Il bottino è da quantificare ma si aggira sui mille euro in contanti più vestiti e Il bottino ammonta a circa mille euro in contanti più il valore della merce.