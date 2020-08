Furto da migliaia di euro di materiali edilizi: il ladro scovato sei anni dopo

PORTO SANT'ELPIDIO - Un classico cold case, per dirla all’americana, che si risolve a distanza di ben 6 anni.

Era luglio del 2014 quando, in una ditta di Porto Sant’Elpidio, ignoti, dopo aver rotto il vetro di una finestra ed essere penetrati nei locali, mettono a soqquadro gli ambienti, gettano via documenti, forzano le porte, rompono le vetrate e se ne vanno trafugando materiali edili ed altri accessori, per un valore di alcune migliaia di euro.



Sul caso indaga la polizia, che dopo un primo sopralluogo, invia i professionisti della scientifica. Gli accertamenti indirizzano gli inquirenti sulle tracce di un italiano residente nel fermano, tossicodipendente, e dedito a reati predatori. L’uomo viene condannato, con sentenza passata in giudicato, ma del complice, fino a poco tempo fa, nessuna traccia. Ma la polizia non si è arresa, ha proseguito le ricerche, fino alla svolta. A distanza di ben 6 anni, grazie alle tracce lasciate e repertate, gli agenti hanno dato un nome al socio che derubò la ditta nel 2014. L’uomo, coetaneo dell’altro malvivente, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

