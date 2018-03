Furto e spaccata allo chalet Papillon, rubate monetine e un touch screen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Furto con spaccata nella notte allo chalet Papillon sul lungomare Trieste. E’ la seconda volta negli ultimi due anni e quello di ieri notte sembra un repley. Quasi identico al primo, solo stavolta si contano ancora più danni: duemila euro per riparare la vetrata che dà sul mare e i sensori antifurto sfasciati. Erano in due, bianchi di carnagione. Avevano il cappuccio della felpa a coprire le teste e le sciarpe a coprire bene le facce per rendersi irriconoscibili ma i carabinieri sarebbero già sulle loro tracce. L’allarme è scattato alle 4.16 e dunque hanno avuto pochi minuti, non più di due/tre per agire. Di conseguenza non hanno perso tempo. Dopo aver sfondato la vetrata con un masso sono entrati e si sono diretti subito al cassetto, l’hanno aperto per prendere solo gli spiccioli. Monetine seminati in spiaggia durante la fuga. Se ne sono andati con touch screen, un apparecchio del valore di duecento euro. Esasperato l’esercente. I carabinieri che indagano hanno al vaglio le immagini rimaste impresse nelle telecamere di videosorveglianza.