Furto allo chalet Moyto rubata una borsa con settecento euro

PORTO SANT'ELPIDIO - Settecento euro rubati al titolare dello chalet del lungomare sud Marco Amadio, è solo l’ennesimo colpo di una lunga e calda estate che ha tenuto sull’attenti le forze dell’ordine e in allerta residenti e turisti per numerosi fatti che si sono verificati, piccoli furti in casa e nei negozi, scippi e danneggiamenti, bivacchi e occupazioni di suolo pubblico da parte di nomadi e non solo. Un’estate che si chiude con l’ordinanza antibivacchi del sindaco, nel tentativo di riportare la tranquillità lungo la cosa. Una settimana fa aveva subito un furto Luca Rovoletto allo chalet La Vaca Paca, ieri notte la stessa sorte è toccata al Moyto, il titolare Amadio racconta i fatti e le telecamere interne al locale sono impietose nei confronti del ladro che è stato identificato dalla questura, durante il sopralluogo effettuato subito dopo il raid.