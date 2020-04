Porto Sant'Elpidio, dopo l'ultimo colpo bloccato il ladro seriale degli chalet

PORTO SANT'ELPIDIO - Quarantotto ore ci sono volute per acciuffare il ladro che era stato ripreso dalla videosorveglianza del distributore Ip domenica scorsa, dove aveva rubato due stecche di sigarette e 200 euro al bar. I carabinieri gli erano con il fiato sul collo e l’hanno acciuffato ieri notte sul lungomare sud poco dopo che aveva messo a segno un altro furto allo chalet Tropical e prima che ne mettesse a segno un secondo in via Faleria. Il ladro seriale degli chalet, specializzato in furti di alimenti.



Si tratta di un tunisino di 33 anni, clandestino, senza fissa dimora. Durante il fermo ha messo sottosopra la caserma dei carabinieri, ora è rinchiuso a Marino del Tronto. Arrestato per ricettazione, danneggiamento aggravato, resistenza, denunciato a piede libero per il furto al bar della IP e per il furto al Tropical e segnalato per inosservanza del provvedimento di espulsione.



Aveva messo a ferro e fuoco la costa nelle ultime settimane. I furti negli chalet di questi giorni portano la sua firma, una mano pesante sintomo di disperazione e fame. Nello stabilimento balneare di Fiorenzo Talamonti aveva sfondato la vetrata e aveva rubato una macchina del caffè, sequestrata, sarà restituita al proprietario. Risulta che il tunisino facesse parte di un trio che ha messo a segno colpi su colpi nelle ultime tre settimane.

