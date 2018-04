Rubano uno scooter e tentano il furto in casa Arrestati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Hanno rubato uno scooter e si sono diretti presso una abitazione con l’intento di mettere a segno un furto. Non avevano però fatto i conti con i carabinieri che sfortunatamente per loro, sono arrivati sul posto e li hanno presi con le mani nel sacco.Fine settimana di intenso lavoro dei carabinieri del Comando provinciale che hanno concluso diverse operazioni che a Porto Sant’Elpidio hanno portato all’arresto di due ladri. I militari della Compagnia di Fermo e quelli della locale Stazione, impegnati in un servizio coordinato per contrastare il crimine predatorio, sono intervenuti in centro dove due soggetti (un algerino e un tunisino di 25 e 28 anni), già conosciuti alle forze dell’ordine, dopo aver rubato uno scooter all’interno di un recinto condominiale, lo hanno utilizzato per portarsi presso un’abitazione dove stavano tentando di forzare la porta d’ingresso con guanti e arnesi da scasso.L’arrivo improvviso dei carabinieri ha posto fine all’intento criminoso e i due sono stati bloccati e arrestati per tentato furto e furto aggravato nonché per possesso di arnesi atti allo scasso. Gli stessi si trovano rinchiusi nelle camere di sicurezza della Compagnia di Fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria.