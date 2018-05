Due ladri in azione, distraggono la cassiera del bar e svuotano la cassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO Una vicenda ancora tutta da chiarire è accaduta in un locale della Faleriense, in uno dei vicoli perpendicolari al lungomare sud. Si tratterebbe di furto con destrezza. La cassiera dice di essere stata derubata da un ladro che ha trafugato dalla cassa 500 euro mentre il compare la distraeva con una delle più banali scuse: la rottura di una slot-machine. Secondo la vittima del furto c’era un accordo tra due uomini che hanno messo a segno il colpo giocando d’astuzia.Uno avrebbe fatto allontanare la donna dalla cassa, distogliendola dalla sua attività, mentre l’altro sarebbe entrato in azione nel momento opportuno. Le telecamere mostrano il ladro, un uomo che la cassiera conosce bene e del quale ha il telefono. Rintracciato, ha negato tutto. Non si è accorto però di essere stato ripreso dal sistema di videosorveglianza. Le cose, secondo qujanto sembra emergere, sono andate così: la vittima è attirata da un cliente che si lamenta per il malfunzionamento di una slot-machine.La donna cade nella trappola, si allontana dalla cassa e assiste il cliente per pochi minuti. Un tempo ristretto nel quale viene messo a segno il furto. Si crea confusione, entra un altro uomo nel bar, sarebbe il complice del giocatore, si dirige verso la cassa, apre il cassetto e ruba 500 euro. La donna ha denunciato il furto.