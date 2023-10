PORTO SANT’ELPIDIO - Ladri professionisti specializzati in furti di auto in azione nella notte in pieno centro. E’ stata rubata la Volkswagen Golf colore grigio metallizzato dell’ex assessore Sergio Ciarrocca, prima consigliere e poi in giunta con l’ex sindaco Nazareno Franchellucci. Il furto ha dell’incredibile, Ciarrocca era a dormire, l’autovettura comprata due anni fa in ottime condizioni era parcheggiata sotto casa sua, in via Adige, insieme a tante altre autovetture, anche di più grande cilindrata e più costose. Nessuno ha sentito niente.

Il malvivente è stato silenziosissimo, un vero specialista. Ieri è scattata la denuncia ai carabinieri e sono stati eseguiti tutti i controlli, si è scoperto così che la Golf dell’ex assessore, rubata alle 4 di notte, alle 4.10 aveva già imboccato il casello dell’autostrada a Porto Sant’Elpidio e all’alba è uscita dall’autostrada a Foggia, viaggiava a 180/190 l’ora. Uscito dal casello pugliese è andata verso l’entroterra e ne sono perse le tracce. «L’avranno già tutta smontata, non la ritroverò più» dice affranto Ciarrocca che ieri mattina si è messo a cercare la vettura per strada, ricordava dove l’aveva parcheggiata e non riusciva a credere a quello che era successo.

Colpo da professionisti

Poi tutti i controlli hanno tolto ogni dubbio circa il furto ad opera di professionisti che hanno agito senza bisogno delle chiavi, hanno aperto, messo in moto e tanti saluti. Dotate di tecnologie di ultima generazione le auto non si sottraggono ai furti, anzi, proprio l’elettronica è l’elemento di vulnerabilità dei veicoli moderni. Basta uno scanner di frequenze del costo di poche decine di euro per riuscire a rilevare il codice prodotto dalle chiavi elettroniche e farlo acquisire a un piccolo ripetitore che consente di aprire l’auto senza neppure la necessità di scassinare la serratura.

Non è la prima volta che le auto rubate finiscono poi nel Foggiano: si tratta di ladri professionisti che individuano le vetture da colpire e sanno già quali modelli sono richiesti dai ricettatori. Stando a uno studio condotto negli Stati Uniti sarebbero sufficienti dai 5 secondi a un minuto per scardinare le difese tecnologiche di nuova generazione.