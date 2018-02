Furto con spaccata al supermercato, rubati generi alimentari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ladri ancora a segno a Porto Sant'Elpidio. Il furto con spaccata la notte scorsa intorno alle 4,30 ha interessato il supermercato Margherita di via IV Novembre. I ladri, armati di arnesi da scasso, hanno sfondato una vetrata del magazzino in via Roma e da lì hanno fatto irruzione nel locale. A terra di tutto: scatole di fagioli, pasta, generi alimentari di ogni tipo. Sono entrati anche nella cella frigorifera dove hanno rubato alcuni cestini di fragole.Da quantificare il bottinon ma notevoli i danni.