Furto all’agenzia scommesse Ladri in fuga con soldi e due computer

PORTO SANT'ELPIDIO Furto nella notte alla sala slot Sisal MatchPoint di via Belgio. Ad entrare in azione tre ladri ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. La banda ha rotto il vetro di una porta che ospita l’agenzia di scommesse ma il tentativo non è andato a buon fine, quindi hanno preso alcuni arnesi da scacco e hanno scardinato il vetro.Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro e alla fine sono scappati con il fondo cassa di 900 euro e due computer portatili. Indagano i carabinieri