Ancora furti nei negozi: il ladro di polli ripulisce la rosticceria

PORTO SANT’ELPIDIO - Ladri di polli ancora in azione in pieno centro a Porto Sant’Elpidio, qualcuno poco prima che la rosticceria Ndi Ndì aprisse, è entrato in azione passando dal retro e ha scardinare una porta .

LEGGI ANCHE:

Bestemmie, volgarità e bullismo, don Gian Luca sbarra l'oratorio: «Chiuso per maleducazione»

Turista 17enne trova una borsa con smartphone, soldi e carte di credito e riconsegna tutto

Il delinquente è entrato con una certa facilità, nonostante tutta la zona è chiusa, deve aver scavalcato una recinzione e di lì si è aperto un pertugio utile a passare senza essere visto da nessuno, quindi senza nemmeno danneggiare la cassa l’ha aperta e vi ha prelevato tutto il contenuto.



Il titolare della rosticceria non sa quantificare la cifra che poteva esserci ma di sicuro qualche centinaio di euro, l’incasso della mattinata. Quella rosticceria lavora tantissimo, è un continuo viavai e dunque è facile arrivare a tre, quattrocento euro. Praticamente con questo colpo si è superata la decina di raid messi a segno in centro tra piazza Garibaldi, via Cesare Battisti, Borgo Marinaro e statale, sempre nel perimetro del centro. Ragion per cui è presumibile che si tratti sempre delle stesse persone, magari della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA