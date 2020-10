Torna in azione la coppia degli chalet: un altro furto con spaccata, ma uno dei banditi compare nei video

PORT SANT'ELPIDIO - Furto con spaccata allo chalet in centro a Porto Sant’Elpidio ieri sera, non s’arresta l’ondata di furti che si stanno registrando in queste settimane lungo la costa. Potrebbe trattarsi della stessa coppia di ladri in azione, due nomadi, uno dei quali è stato ripreso dalle telecamere di uno stabilimento.

Le indagini sono in corso ma stanno in allerta non solo i balneari perché anche i supermercati sono a rischio. A tal proposito i carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato alla procura ieri una madre e un figlio albanesi, 48 anni lei e 27 lui. Avevano ripetutamente rubato generi alimentari in un supermercato a Lido Tre Archi e sono stati presi, è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.

